Due anni fa venivo eletto sindaco di Coreglia Antelminelli. Un’emozione che ancora oggi mi fa luccicare gli occhi.

Due anni dopo sono tante le cose fatte, tante quelle in corso e già programmate, tante quelle da portare avanti.

Ho accettato di candidarmi per il terzo polo, con Azione, per portare la mia esperienza e il mio amore per il territorio e per la politica in Parlamento, per continuare a servire la comunità e i cittadini tutti.