PIETRASANTA – Marco Petri è il nuovo segretario generale del Comune



Nella giornata odierna (lunedì 11 settembre) ha preso servizio a Pietrasanta il nuovo segretario generale del Comune: è Marco Petri, 44 anni fra pochi mesi, laureato in Giurisprudenza e con diverse esperienze nell’incarico maturate, dal 2012, in enti municipali delle province di Lucca, Pisa e Pistoia.

L’ultima di queste, prima dell’assegnazione alla segreteria comunale di Pietrasanta disposta dal Ministero dell’Interno, è al Comune di Cascina “che ho deciso di lasciare solo perché – ha spiegato il diretto interessato – si è aperta l’opportunità di lavorare in una città come Pietrasanta, conosciuta e apprezzata a livello internazionale e che spesso, da ragazzo, ho frequentato, in particolare durante l’estate”. “Ringrazio la dottoressa Giovanna Antonia Acquaviva per il lavoro svolto – così il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e, a nome dell’amministrazione, do’ il benvenuto al nuovo segretario generale. Ho indicato al Ministero il nome del dottor Petri perché la sua giovane età, unita alle esperienze importanti già intraprese in questo ruolo lo rendono, a mio giudizio, la persona giusta per dare al nostro Comune, da un lato, dinamicità e “responsività” nei confronti dei cittadini; dall’altro, sicurezza e garanzia a ogni comparto della macchina amministrativa”.

Il sindaco ha ricordato quanti passi avanti abbia fatto il Comune in questi anni e in molti settori, dalla cultura alla logistica degli uffici fino al personale in servizio presso l’ente, sottolineando però come “non ci si debba mai fermare, cercando sempre uno spunto di miglioramento che permetta non solo di restare al passo con i tempi ma, se possibile, di precorrerli”. Il nuovo segretario, originario di Marlia (Capannori), ha preso servizio presso la sede comunale in via Martiri di Sant’Anna.