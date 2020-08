Marco Masini Live L’artista toscano in concerto a Villa Bertelli Forte dei Marmi

Sabato 22 agosto ore 21.30 Teatro estivo

Marco Masini in concerto Live sabato 22 agosto ore 21.30 nel teatro estivo di Villa Bertelli. Un appuntamento del grande artista toscano, a tu per tu con il pianoforte, per rivivere le emozioni dei suoi numerosi successi.

In scaletta, classici indimenticabili come Ci vorrebbe il mare, Ti innamorerai, L’uomo volante, Raccontami di te, Disperato. Un viaggio emozionale con la sua musica, a cui affidare un bagaglio artistico lungo trent’anni e condividerlo con il pubblico. Una produzione discografica importante, specchio di una creatività costante e profonda, che ha regalato tantissimi brani di successo ai suoi fans, ma non solo. Un vero e proprio spettacolo teatrale questo tour 30th Anniversary per celebrare un fantastico compleanno con la sua fortunata attività artistica.