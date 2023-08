Lucca, 1° agosto 2023 – E’ Marco Farnè il nuovo responsabile delle Attività sanitarie di comunità della provincia di Lucca, settore afferente all’area Cure primarie nord all’interno del dipartimento della Sanità territoriale. La nomina è stabilita nella delibera numero 741 del 27 luglio 2023 dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il dottor Farnè è stato individuato per questo ruolo “sulla base del risultato dei titoli esaminati”: presenta infatti un “curriculum professionale di peculiare importanza per l’esperienza maturata”, da cui “la scelta del candidato quale figura più idonea a ricoprire l’incarico”.

Nella delibera firmata dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani vengono confermati anche gli attuali incarichi già a lui conferiti di responsabile dell’unità funzionale Cure primarie di Lucca e di responsabile ad interim dell’unità funzionale Cure primarie della Valle del Serchio, a cui si è aggiunto recentemente anche il ruolo di coordinatore sanitario della Zona distretto della Valle.

Farnè potrà così fornire il suo contributo, come dirigente medico per l’organizzazione dei servizi sanitari di base e delle cure primarie, anche a supporto della Zona diretta dal mese di luglio 2023 da Fabio Costa.

Nato a Milano, Marco Farnè si è laureato nel 1985 in Medicina e chirurgia all’Università di Milano, specializzandosi in Chirurgia generale nel 1990, sempre nel capoluogo lombardo, e in Igiene e medicina preventiva nel 1999 a Pisa.

Dal 1987 fino al 1997 ha svolto il ruolo di assistente medico, dipendente a tempo pieno di ruolo a tempo indeterminato nella disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base” nell’ambito della Asl 38 di Milano, svolgendo anche le mansioni di vicario del dirigente medico responsabile dell’ospedale, di responsabile dell’ufficio Verifica e revisione di qualità e responsabile sanitario di struttura poliambulatoriale.

Dal 1997 al 2015 è stato dirigente medico, dipendente a tempo pieno di ruolo a tempo indeterminato, sempre nella disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”, all’interno della ex Asl 2 di Lucca, ricoprendo anche la funzione di sostituto del direttore di Zona distretto, di dirigente medico coordinatore delle Attività sanitarie di comunità e di direttore del distretto 2 – Piana di Lucca.

Dal 2016 fino ad oggi è stato responsabile della struttura Cure primarie di Lucca, direttore facente funzioni dell’unità operativa complessa Attività sanitarie di comunità della provincia di Pisa e dell’unità operativa complessa Medicina di comunità di Lucca.

“Questa ulteriore nomina – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – è la conferma della nostra volontà di individuare professionisti di valore, lavorando d’intesa anche con le Conferenze dei sindaci. Come avevamo anticipato nei mesi scorsi, il dottor Farnè, professionista esperto e competente, supporterà nelle vesti di coordinatore sanitario il responsabile di zona della Valle del Serchio. Si tratta di un segnale di attenzione da parte nostra e anche di una maniera per rispondere alle giuste richieste degli amministratori di quel territorio. Dopo la nomina di Romana Lombardi come responsabile della direzione medica di presidio della Valle del Serchio, del responsabile di Zona Fabio Costa, di primari ospedalieri (come Chirurgia e Ortopedia) e responsabili di strutture, come appunto nel caso delle Attività sanitarie di comunità, possiamo dire di aver rafforzato la Governance e i servizi ospedalieri e territoriali e della Valle”.