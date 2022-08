Marco Dondolini, nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Viareggio

La nomina ratificata all’unanimità nell’ultimo coordinamento provinciale di FDI

Sarà Marco Dondolini il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Viareggio. Attuale consigliere comunale e presidente di uno dei 2 circoli presenti nel comune sarà ora chiamato a guidare il partito a Viareggio.

Al suo fianco, nel ruolo di vice-coordinatore, ci sarà Lauro Cima. Il partito è in forte crescita a Viareggio sia in termini di adesioni, dove si registra il numero più alto di iscritti della provincia, che di iniziative ed attività. Recentemente è entrata a far parte di FDI anche Barbara Paci, candidato sindaco per tutto il centrodestra alle amministrative del 2020, che ha proceduto ad aderire anche al gruppo consiliare, guidato nelle vesti di capogruppo da Carlalberto Tofanelli.

