MARCO DONDOLINI FdI VIAREGGIO – SOSTA GRATUITA IN TUTTA LA CITTA’ FINO AL 15 GENNAIO

SOSTA GRATUITA IN TUTTA LA CITTA’ FINO AL 15 GENNAIO 2021′

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI

“L’amministrazione comunale garantisca la gratuità dei parcheggi su tutto il territorio cittadino, da adesso e fino al 15/01/2021 in corrispondenza perciò sia delle festività natalizie che dei primi giorni dei saldi invernali con l’auspicio di una riapertura totale delle attività in un periodo così strategico per lo shopping”.

La mozione è stata protocollata dal consigliere FdI Marco Dondolini che sottolinea come già “ troppi parcheggi blu di Mover spa _ la società controllata al 60% dal Comune di Viareggio che gestisce la sosta a pagamento in città _ attualmente restano inutilizzati e comunque già non producono un introito pari alle previsioni”.

“L’attuale situazione di pandemia Covid 19 ha fortemente limitato gli spostamenti dei cittadini _ premette Dondolini _ e la contrazione della circolazione ha progressivamente già da tempo danneggiato le attività economiche, come denunciato anche dalle associazioni di categoria, interessando non solo le piccole attività di vicinato ma anche gli operatori del mercato ambulante e perfino le attività di somministrazione al momento costrette al solo servizio di asporto in periodo di classificazione come ‘zona arancione’; adesso, col passaggio della Toscana a ‘zona rossa’, la ‘stretta’ si è fatta più importante con la chiusura di tante realtà che in questo momento critico hanno cercato di resistere. L’amministrazione deve creare le condizioni per rendere più appetibile, in questo momento di crisi, la prospettiva di fare acquisti nelle attività cittadine, auspicando nella possibilità che per il periodo natalizio il Governo possa prendere provvedimenti nella direzione della riapertura di tanti negozi, in conseguenza di un calo dell’emergenza pandemica in corso. E’ necessario dare un segnale di vicinanza anche alle famiglie in difficoltà economica (sono molti coloro che hanno perso il posto di lavoro) garantendo la possibilità di parcheggiare l’auto gratuitamente. Per questo sollecito l’amministrazione _ è l’appello del consigliere FdI _ a istituire la gratuità dei parcheggi su tutto il territorio. Questo si per favorire la sopravvivenza delle poche attività che possono rimanere attualmente aperte (in previsione che poi il Governo decreti la riapertura di tutti i negozi per il periodo di shopping natalizio e dei saldi), per evitare costi aggiuntivi a tante famiglie residenti ma anche, indirettamente, per garantire la fruibilità del territorio a un numero sempre più consistente di persone, che permetterebbe di attuare quella percezione di sicurezza e di maggior vivibilità della città data dalla presenza di una nutrita utenza a passeggio nelle strade anche nelle ore più buie”.