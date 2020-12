MARCO DONDOLINI FDI – “L’AMMINISTRAZIONE TROVI UNA SOLUZIONE PER VIA DEI MARMI AL VARIGNANO, I RESIDENTI SONO DISPERATI”

IL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI INTERVIENE SULLA PROLUNGATA CHIUSURA DELLA STRADA

Le transenne sono ormai piazzate da mesi. Via dei Marmi è chiusa per i lavori al muro che delimita l’Istituto De Sortis, di proprietà della Misericordia di Viareggio, dichiarato pericolante da giugno, e molti residenti si sono rivolti al consigliere FdI, Marco Dondolini, per sollecitare un intervento.

“Questa situazione _ domanda Dondolini _ causata sicuramente dal muro a rischio crollo, dovrà ancora persistere a lungo? Su richiesta del responsabile FdI per la tutela del territorio, Christian Marcucci, che ha raccolto i malumori di tanti residenti del quartiere Varignano, ho voluto saperne di più.