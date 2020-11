MARCO DONDOLINI (FDI) DENUNCIA: “INSOSTENIBILE LA SITUAZIONE ALLA FARABOLA, TRA DETRITI E MIASMI: L’AMMINISTRAZIONE INTERVENGA SUBITO”

Detriti che galleggiano, miasmi insostenibili: siamo in via Farabola est, sul lato mare del ponte di fronte ai Vigili del fuoco.

“Alcuni residenti frontisti mi hanno contattato _ racconta Marco Dondolini, consigliere comunale FdI _ per la situazione indecorosa e igienicamente al limite che devono sostenere con detriti galleggianti che si muovono avanti e indietro per tutto il giorno a seconda del movimento delle correnti. E poi le abitazioni sono costrette a tenere porte e finestre chiuse per l’odore insostenibile che proviene dal fosso. Questa è un’altra ‘emozione’ della nostra città: sappiamo che la manutenzione del Fosso Farabola è a carico del Consorzio di Bonifica, ma l’amministrazione comunale deve sollecitare un intervento urgente per la salute dei suoi cittadini, prima che sia necessario inoltrare formale segnalazione alla Asl visto che la salubrità dell’area lascia molto a desiderare”.