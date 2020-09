Marco Aurelio Fontana è il primo campione italiano di ebike al Ciocco

Va a Marco Aurelio Fontana, già bronzo olimpico a Londra 2002, Il primo titolo tricolore della storia di Cross Country e-Mountain Bike. Al Ciocco Fontana ha preceduto Martino Fruet. Al Ciocco circa una quarantina di e-biker, divisi in tre categorie, si sono sfidati sul percorso di gara in una competizione della durata di 40 minuti più un giro. La gara di questo venerdì è stato l’antipasto di un fine settimana che più intenso non si può e che sabato 19vedrà disputarsi, lungo il bellissimo circuito allestito nel Ciocco Bike Circle, gli Assoluti italiani di cross country. In gara s prima gli junior r gli Under 23 maschili, poi l’Elite femminile, a seguire le due categorie giovanili Under e Junior femminile ed infine gli Elite maschi. Prime gara sabato mattina dalle 9 e fine della competizione nel pomeriggio con l’assegnazione di ben sei titoli tricolori a conclusione di una giornata davvero scoppiettante. E’ davvero un peccato che il pubblico, causa le disposizioni anticovid, non possa assistere allo spettacolo che in questi giorni sta regalando il Ciocco. Il percorso preparato per le gare tricolori di questo fine settimana è stato definito da molti dei protagonisti di questi giorni, come degno di un mondiale; un percorso in grado di regalare agonismo e spettacolo.