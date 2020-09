Marchetti (Insieme per Altopascio) «Altro che giunta del cambiamento, questi sono campioni di trasformismo»

«D’Ambrosio & Compagni si sono fatti eleggere come giunta del cambiamento, invece sono

solo campioni di trasformismo»: sentenza avversa, quella che arriva dal Consigliere comunale di

Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti in merito all’addio al Pd da parte del sindaco di

Altopascio Sara D’Ambrosio e della gran parte della giunta comunale altopascese.

«Negli ultimi quattro anni – ripercorre Marchetti – nulla di quel che era stato programmato

per i cittadini è stato portato avanti. La sindaco e la sua giunta non hanno fatto altro che prestarsi

attivamente alla guerra per bande interna al Pd, oscillando tra renziani e non, marcucciani e non, e

ora abbandonanti e non con Toci. Qui siamo dinanzi a un autentico ribaltone, il voto dei cittadini è

totalmente tradito. Tutto per questioni nemmeno di poltrone, ma di una sola seggiola: quella di

Marco Remaschi che è stato il primo ad abbandonare la nave».

«Mi rivolgo agli altopascesi – conclude Marchetti – che in questa operazione trasformistica

si ritrovano dalla sera alla mattina con una giunta di Barbapapà mutaforma: tenetene conto, e

soppesate la differenza rispetto a chi qui con voi e per voi c’è sempre stato. Sempre curando

l’interesse collettivo, sempre privilegiando il bene pubblico. Solo di Forza Italia e del centrodestra

vi potete fidare, ve l’ho dimostrato. Il 20 e 21 settembre il segnale datelo voi».

