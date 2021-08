Marcell Jacobs, Lucca ti aspetta”.

Marcell Jacobs, Lucca ti aspetta”. L’assessore allo sport Ragghianti festeggia la medaglia d’oro dell’atleta cresciuto nella Virtus Lucca

Marcell Jacobs è l’uomo più veloce del mondo. E con la sua vittoria nei 100 metri, con il suo oro olimpico e con il suo record europeo, Marcell porta anche un po’ di Lucca sul tetto del mondo.

Questo atleta meraviglioso è infatti cresciuto nella Virtus Lucca, dove è approdato nel 2012. Poi, dopo il record di salto in lungo nel 2013 nella categoria Juniores, è entrato nelle Fiamme Oro, l’unica possibilità in Italia per continuare a fare atletica a livello professionale.

I campionati di società, invece, li continua a correre con la Virtus Lucca.

Ecco, oggi il cielo è azzurro e i colori di Lucca sventolano insieme a quelli del tricolore.

Ci siamo già attivati per accogliere presto Jacobs a Lucca, per festeggiare lui e tutta la Virtus, perché questo risultato straordinario è merito anche di questa società che alleva, individua, prepara i talenti di oggi e di domani, con una passione, un amore e un’attenzione fuori dal comune.

E festa sia dunque: il modo migliore per celebrare anche il nuovo campo di atletica “Moreno Martini”, che con quell’azzurro emozionante ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani.

