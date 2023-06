Marcell Jacobs, il campione di cristallo

AGI – C’è un nuovo stop per Marcell Jacobs. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri venerdì non parteciperà al ‘Golden Gala Pietro Mennea’, terza tappa della Diamond League di atletica leggera.

Lo sprinter azzurro, già assente domenica scorsa a Rabat a seguito del ‘leggero blocco lombo-sacrale’, ora è costretto a posticipare ulteriormente il suo debutto stagionale. La decisione, sofferta, è stata presa in serata e comunicata dagli organizzatori dell’importante evento che si terrà il 2 giugno allo stadio ‘Luigi Ridolfi’ di Firenze.

La decisione di non gareggiare è stata presa di concerto con il settore sanitario della Federazione italiana di atletica leggera. “Il percorso di recupero di Jacobs dal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato”, comunica la Fidal.

Per Jacobs si tratta del terzo forfait consecutivo dal ‘Golden Gala’. Da quando ha vinto l’oro olimpico, l’1 agosto del 2021, nei 100 metri ha gareggiato davvero poco a livello mondiale. Per l’esattezza una sola volta, nelle batterie dei Campionati mondiali dello scorso anno a Eugene quando, poco prima della semifinale, ha alzato bandiera bianca.

Il primo stop era arrivato il 7 maggio dello scorso anno a Nairobi quando venne colpito da un micidiale virus intestinale che lo costrinse a qualche ora di ospedale. Il 18 maggio 2022, a 280 giorni dall’impresa olimpica, al meeting di Savona, su territorio italiano, il grande e atteso ritorno: 9″99 in batteria e, un’ora dopo, 10″04 in finale.

Poi, pronto per il ‘Golden Gala’ del 9 giugno, l’1 giugno la comunicazione del forfait causa un “problema muscolare emerso” nella gara di Savona. Successivamente Marcell, portacolori delle Fiamme Oro, non si è presentato ai blocchi di partenza dei 100 metri dai ‘Bislett Games’ di Oslo (16 giugno) e del meeting di Stoccolma di due settimane dopo. Jacobs ha poi preso parte ai Mondiali, agli Europei di agosto a Monaco di Baviera, vincendo l’oro ma non prese parte alla staffetta, quindi a settembre il matrimonio con Nicole Daza.

Preparatosi per la stagione indoor, lo sprinter di Desenzano agli Assoluti di Ancona perse il titolo dei 60 piani a favore di Samuele Ceccarelli. Ai successivi Europei indoor, Jacobs conquistò l’argento alle spalle di un sorprendente Ceccarelli, lui sì atteso venerdì a Firenze.

Parte lo sfottò degli avversari

Infortuni su infortuni, assenze su assenze e, per gli stranieri, dubbi su dubbi e commenti su commenti. Nel frattempo la notizia del nuovo forfait sta facendo il giro del mondo. Fino a pochi giorni fa tra Jacobs e Fred Kerley, il suo vice sull’Olimpo e campione del mondo in carica, erano volati gli sfottò.

Quasi ad anticipare la notizia, era arrivato il commento rilasciato all’agenzia francese Afp, che lo ha incontrato in Francia arrivato da Los Angeles, di Marvin Bracy: “Sto morendo dalla voglia di battere Marcell, sta diventando vitale” e poi aggiunto, “per uno che non corre, parla molto“.

Ora si ipotizza, perché a questo punto non ci sono certezze, che il debutto stagionale potrebbe avvenire il giorno 9 a Parigi dove oltre ai 100 metri è prevista anche la gara della 4×100 assieme ai compagni di squadra.

L’agenda di Marcell è sottosopra ma l’obiettivo resta comunque invariato: l’oro ai Campionati mondiali di Budapest di fine agosto.