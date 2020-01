manutenzioni, assicurazione e canone annuo in cambio di pubblicità.

Il Comune di Seravezza affida ad Avip, società nazionale specializzata nella comunicazione esterna, la gestione di spazi pubblicitari commerciali presenti in alcune pensiline, protezioni pedonali ed orologi pubblici nelle frazioni di Querceta e Ripa. Si attende a breve la firma dell’apposita convenzione, valida per i prossimi cinque anni. «Con questa soluzione valorizziamo il patrimonio comunale, rinnovando una convenzione scaduta e garantendo al nostro ente un contributo economico che verrà erogato annualmente», spiega il consigliere delegato Lorenzo Gabrielli, che ha seguito l’iniziativa in collaborazione con l’ufficio tecnico e con l’ufficio ragioneria del Comune.

Gli elementi interessati sono le otto protezioni pedonali poste all’angolo della Statale Aurelia con la via Federigi, nel centro di Querceta, la pensilina del bus di piazza Alessandrini, l’orologio e la pensilina di via Federigi (accanto ai “grattacieli”), sempre a Querceta, l’orologio pubblico di via De Gasperi, davanti all’ufficio postale di Ripa. Gli orologi e le protezioni pedonali saranno sostituiti con nuovi modelli. Le pensiline saranno invece sottoposte a manutenzione straordinaria. Tutte le strutture saranno coperte da una nuova polizza assicurativa a carico di Avip, la quale verserà inoltre al Comune un canone annuo di 500 euro per i prossimi cinque anni. A fronte degli impegni assunti la società avrà la possibilità sfruttare dal punto di vista commerciale gli spazi pubblicitari presenti nelle strutture.