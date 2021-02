Frazioni: manutenzione straordinaria delle zanelle e dei tombini,

via libera ad interventi su 6 km di strade tra Strettoia, Castello, Vitoio e Solaio

Via libera alla manutenzione straordinaria delle cunette stradali lungo la viabilità comunale nelle frazioni di Strettoia, Castello, Vitoio e Solaio. La giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ha approvato, nell’ultima seduta, il progetto finalizzato al miglioramento della qualità delle strade collinari che prevede la pulizia della zanelle, delle griglie di scarico e dei tombini di raccolta delle acque. Complessivamente saranno interessati quasi 6 chilometri di strade collinari. “E’ un intervento che ho fortemente voluto. I sopralluoghi di queste settimane hanno evidenziato un numero importante di cunette stradali che non ottemperano pienamente alla loro funzione di regimazione delle acque. Il loro non funzionamento dovuto alla presenza di terra ed erba non favorisce il regolare deflusso della pioggia causando in molti casi allagamenti della sede strada e disagi. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – E’ un intervento che risolve nel concreto questa problematica migliorando la sicurezza delle nostre strade ed alleggerendo il carico sui versanti collinari durante i giorni di pioggia”.

I lavori dureranno circa tre mesi e saranno effettuati anche con l’ausilio di mini-escavatori. Costo complessivo circa 30 mila euro.

