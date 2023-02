Manutenzione straordinaria ai marciapiedi, interventi su via Barbantinivia delle Tagliate II e via Vecchia Pesciatina

Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Pesciatina Vecchia a San Vito. Sulla strada è stato completamente ricostruito tutto il marciapiede nord fra l’incrocio con via Giorgini e quello con via delle Pierone. L’intervento che ha riguardato il rinnovamento della struttura rialzata e l’asfaltatura della stessa ha eliminato anche le barriere architettoniche inserendo nelle intersezioni rampe di accesso senza scalini. La conformazione della strada – che è una arteria storica del sistema viario lucchese – in diversi punti non ha consentito tuttavia l’allargamento del marciapiede alle misure standard perché la carreggiata stradale sarebbe stata ridotta in larghezza oltre il consentito. L’amministrazione comunale e l’assessore Nicola Buchignani hanno incontrato i rappresentanti dell’associazione Lucca Senza Barriere per illustrare le opere ancora in cantiere e raccogliere suggerimenti. I lavori di riqualificazione dei marciapiedi non hanno riguardato soltanto San Vito ma, negli scorsi mesi, anche via Barbantini e via delle Tagliate II a Sant’Anna. La spesa complessiva sul biennio 2022 e 2023 è stata di 240mila euro.