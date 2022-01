Manutenzione stradale, arrivano fondi da Roma

Altri fondi in arrivo a Pietrasanta da Roma.

Sono 187.500 euro che l’amministrazione comunale destinerà alla realizzazione di nuovi marciapiedi nel tratto piazza Carducci-via Santini, per un totale di circa 200 metri di camminamento e all’adeguamento della fognatura bianca per un migliore deflusso dell’acqua piovana. “Mettiamo due tasselli fondamentali per la sicurezza di chi vive, lavora o si trova anche occasionalmente a passare in centro – sottolinea con soddisfazione l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – andando così a completare l’opera di riqualificazione dell’ingresso alla città di Pietrasanta”.

La Legge di Bilancio, infatti, ha assegnato ai Comuni 300 milioni di euro – 200 per il 2022 e 100 per il 2023 – per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano, da ripartire in base alla popolazione residente censita nel 2019. I Comuni possono accedere a queste risorse a due condizioni: che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che i fondi siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. I cantieri, inoltre, dovranno essere aperti entro il 30 luglio, rispettivamente del 2022 e 2023.

“Dopo i quasi 8 milioni di euro già confermati dal Pnrr, questi ultieriori finanziamenti ribadiscono l’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici e la lungimiranza con cui abbiamo scelto e programmato gli interventi sul territorio – conclude il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – un impegno lontano dai riflettori ma che, alla fine, porta i suoi frutti”.

E sempre in tema di manutenzione stradale e messa in sicurezza della circolazione, sono in corso una serie di interventi in tutto il territorio comunale: appena conclusa la pulizia dei fossati a bordo strada in via Sarzanese, località Baccatoio, in prossimità del Cimitero di Pietrasanta. L’operazione proseguirà lungo la stessa arteria stradale e su altre diramazioni secondarie, per un costo complessivo di circa 44.500 euro iva inclusa.