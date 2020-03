Manutenzione del patrimonio arboreo: al via gli interventi di potatura degli alberi

CAPANNORI – Sono iniziati dal parco del polo culturale Artémisia di Tassignano e stanno proseguendo al parco pubblico di Capannori i lavori di potatura degli alberi sul territorio comunale, con priorità a quelli che si trovano nei parchi, nelle piazze e nei parcheggi. Un intervento dell’amministrazione Menesini finalizzato alla cura e alla manutenzione del patrimonio arboreo.

Tutti gli interventi, messi in campo grazie alla programmazione degli uffici comunali, vengono realizzati da ditte specializzate e seguiti da un agronomo.

“Con il taglio delle alberature iniziato in questi giorni vogliamo garantire la sicurezza stradale, la salute e quindi la salvaguardia delle piante ed il decoro dei luoghi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Questi interventi consentono di realizzare un’accurata potatura, nel rispetto delle fasi biologiche vegetali, contribuendo ad una sana crescita delle piante e quindi alla difesa del nostro patrimonio arboreo ed anche di rimuovere rami danneggiati o secchi che potrebbero causare problemi per la sicurezza. Una vegetazione più curata rende inoltre più belli e più decorosi i luoghi. Questa prima fase di lavori interesserà alcuni dei principali spazi pubblici del comune – prosegue Del Carlo-. Seguirà poi una seconda fase di opere di potatura che riguarderà piante individuate dal costante monitoraggio realizzato dagli uffici comunali’.

Nella zona centrale le opere di potatura, oltre al parco del polo culturale Artémisia a Tassignano e al parco pubblico di Capannori interesseranno il parcheggio pubblico di Lunata e l’area attorno a piazza Aldo Moro a Capannori.

Nella zona nord le potature riguarderanno il parco degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via don Emilio Angeli a Segromigno in Piano, piazza Lazzareschi e via Nuova a Segromigno in Monte, via Puccini a Marlia, via delle Vitialle a San Gennaro e il parcheggio del campo sportivo di Lammari. Nella zona sud la manutenzione sarà effettuata al parco della Rimembranza di Colle di Compito e nel parcheggio pubblico lungo la Sarzanese Valdera a San Leonardo in Treponzio.

In occasione degli interventi, eventuali provvedimenti temporanei quali divieti di sosta nelle aree, saranno segnalati da un’ apposita cartellonistica.