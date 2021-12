Manovra: Saponara (Lega), sbloccati fondi centenario Puccini, era impegno Lega

Manovra: Saponara (Lega), sbloccati fondi centenario Puccini, era impegno Lega

Roma, 21 dic. – “Esprimo soddisfazione perché è stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio, a cui la Lega ha contribuito convintamente e che ho avuto l’onore di firmare insieme a colleghi di tutte le forze politiche, che prevede lo sblocco dei finanziamenti per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Puccini. Via libera dunque allo stanziamento di 9 milioni e mezzo (1 milione e mezzo nel 2022 e 8 milioni nel 2023) che consentirà di onorare i 100 anni dalla morte di un maestro indimenticabile, invidiatoci da tutto il mondo, con un pacchetto di iniziative sui territori legati alla vita del grande compositore. Tradizione, cultura e difesa delle pietre miliari della nostra nazione: per la Lega impegni fondamentali con le proprie comunità”.

Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura.