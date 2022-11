Manovra di aiuto varata dall’amministrazione Pardini: pubblicato l’avviso con cui le imprese possono ottenere un contributo per l’affitto

L’avviso è rivolto a imprese commerciali, turistiche, artigianali e di somministrazione. Le domande devono essere presentate solo on line entro il 2 dicembre.

Prende corpo la manovra di aiuto alle famiglie e alle imprese del territorio presentata dall’amministrazione Pardini nelle scorse settimane.

In particolare, per quanto riguarda le attività economiche, è stato pubblicato l’avviso col quale verrà attribuito un contributo economico a sostegno del pagamento del canone di affitto per le imprese commerciali, turistiche, artigianali e di somministrazione. L’importo del contributo potrà arrivare fino a 1.000 euro e potrà essere erogato nella sua interezza qualora non sia superiore al 70% del canone di affitto annuale relativo al 2022.

La somma totale messa a disposizione dall’amministrazione comunale è di 400.000 euro e, nel caso in cui non sia sufficiente a dare risposta a tutte le richieste che verranno presentate, si procederà alla rideterminazione della quota, in maniera tale da poter erogare un contributo a tutti i soggetti che ne hanno diritto.

Per poter partecipare all’avviso bisogna avere l’iscrizione al Registro Imprese ed essere attivi da almeno 3 anni, avere sede legale e operativa nel Comune di Lucca, avere un volume di affari complessivo per l’anno 2021 non superiore a 1.000.000 di euro, essere titolari di un contratto di locazione dei locali ad uso commerciale, artigianale, turistico-ricettivo o con qualsiasi altra destinazione purché compatibile con l’attività svolta nell’immobile stesso, debitamente registrato, tra i soggetti “locatore” e “affittuario” non deve inoltre intercorrere nessun rapporto di compartecipazione o interesse; le attività di commercio devono avere una superficie di vendita fino a 300 metri quadrati e l’impresa non deve avere nel suo oggetto sociale la costruzione di immobili o la gestione di proprietà immobiliari, anche attraverso società ad essa collegate o partecipate.

L’avviso integrale è consultabile sul sito del Comune. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 2 dicembre prossimo esclusivamente attraverso il forum online disponibile sulla pagina web del portale AIDA all’indirizzo http://aida.toscana.it/as/x1/ home?idcomune=E715