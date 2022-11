Manifestazione d’Interesse rivolta agli Enti di Terzo settore per la presentazione di Progetti Utili alla Collettività.

Manifestazione di interesse aperta dal Comune di Capannori come ente capofila per tutta la Piana di Lucca del RdC, e rivolta agli Enti di Terzo Settore per la presentazione di Progetti Utili alla Collettività – PUC. I PUC prevedono il coinvolgimento di percettori di Reddito di Cittadinanza in attività di pubblica utilità nel proprio Comune di residenza da parte delle Associazioni con la presenza di Servizi e d eventualmente una sede operativa sul territorio del Comune di Pescaglia.

Le persone individuate saranno inserite come supporto ad operatori e/o volontari nello svolgimento del proprio operato e in riferimento al tipo di progetto che verrà prospettato. La scadenza è dopo 21 giorni dalla pubblicazione del bando e quindi entro venerdì 25.11.2022.