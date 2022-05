Il post è lungo ma l’eventualita’ è inaccettabile, per cui bisogna parlarne per bene: la costituzione di una pluriclasse da 20 alunni alla scuola elementare di Valdottavo.

Con grande amarezza e sconcerto, sono stato informato dalla Preside della comunicazione a lei pervenuta in data 6 aprile, con la quale l’ufficio scolastico territoriale le comunicava la mancata autorizzazione ad istituire una Prima classe alla Scuola Elementare di Valdottavo per l’anno scolastico 2022/2023.

Visti gli organici trasmessi dall’Istituto riguardanti la Scuola Elementare di Valdottavo, che confermavano la

stessa situazione rispetto all’anno precedente, ne’ la Preside ne’ il sottoscritto si aspettavano l’amputazione di una classe in questo plesso, essendo i dati in perfetta aderenza ai criteri generali che regolano la formazione delle classi contenuti nel DPR n. 81/che rappresenta tuttora il riferimento normativo per la determinazione degli organici.