Mancano ormai soli 5 giorni alla partenza del Palio dei Bagni, la storica competizione, organizzata dal Comune di Forte dei Marmi e dall’Unione Proprietari Bagni, che da più di settanta anni vede protagonisti i bagnini del Forte. Stavolta, le condizioni meteo marine sembrano arridere alla gara, diventata sempre più attesa anche in seguito al precedente rinvio. Inutile negare che questi giorni in più siano stati fondamentali agli equipaggi, per allenarsi, trovare affiatamento e ritmo, e ridurre quanto più possibile il tempo di percorrenza del percorso, che ricordiamo essere di 1500 metri. Ovviamente, non mancano le strategie: qualcuno si allena in tarda serata per non scoprire le proprie carte e c’è uno scambio assiduo, sulle chat dei bagnini, sui tempi di percorrenza: reali, presunti o sperati. L’organizzazione è ormai in moto, la partenza dal Bagno Lorenzo, martedì 22 agosto alle ore 11.00, vedrà allineati ben 20 equipaggi, numero record rispetto alle precedenti edizioni, nonché numero massimo di partecipanti ammessi dal regolamento.

Garantire la sicurezza in mare non è mai cosa semplice, per questo il coordinamento delle forze messe in campo diventa sempre più articolato e complesso ogni anno che passa. “Il Palio è una manifestazione della tradizione fortemarmina che vuole essere non solo un evento sportivo ma un momento di aggregazione di tutto il Paese – afferma Alberto Mattugini, consigliere allo Sport – Oltre ad essere un’occasione di allenamento per i bagnini e motivo di fierezza per i Bagni vincitori, è un momento in cui la comunità rende omaggio ai ragazzi che quotidianamente mettono a disposizione le loro energie per la salvaguardia dei bagnanti.”