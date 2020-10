Mancano i tecnici di laboratorio analisi: sanitari in agitazione

“In piena emergenza Covid nei laboratori e centri trasfusionali dell’Asl Toscana nord ovest e in Versilia mancano troppi tecnici. E l’azienda sta pensando di richiamare in servizio per alcuni mesi i colleghi pensionati”.

“Il personale tecnico attualmente assegnato è assolutamente inadeguato rispetto alle necessità – proseguono i sindacati in una nota -. La situazione di criticità è comune a tutti i settori laboratoristici della provincia con numeri allarmanti anche in Versilia”.

Cgil Fp e Uil Fpl giudicano “gravissimo che la dirigenza Usl stia pensando di richiamare in servizio i pensionati, tuttavia la soluzione si è resa necessaria per garantire un servizio in linea con la mole di lavoro che negli ultimi anni è stata addossata al personale e acuita dall’emergenza Covid. Noi restiamo dell’opinione – concludono – che si debba assumere, in pianta stabile, assumendo dalle graduatorie utili in essere e in tempi rapidi”.