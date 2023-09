MANCA SEMPRE MENO ALLA “FESTA DI FINE ESTATE OPEN SPORT 2023”,

ALTOPASCIO – MANCA SEMPRE MENO ALLA “FESTA DI FINE ESTATE OPEN SPORT 2023”, LA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DEL DIVERTIMENTO

L’iniziativa viene anticipata, mercoledì 6 settembre, da una serata di confronto e dialogo sui principi della Carta etica dello sport

Altopascio, 5 settembre 2023 – Al via il conto alla rovescia per la “Festa di fine estate – Open Sport 2023”, la giornata che, sabato 9 settembre, animerà la cittadina di Altopascio con sport, attività all’aria aperta, musica, cibo e soprattutto con tanta voglia di stare insieme. Durante il corso dell’iniziativa, al parco Aldo Moro e nel parco delle Mura castellane, gli interessati potranno mettersi alla prova e cimentarsi con diverse attività sportive, per tutti i gusti e tutte le età, grazie alla partecipazione di ben 25 associazioni sportive e di volontariato del territorio che, per l’occasione, saranno presenti con stand e attrezzature.

La giornata, organizzata dall’amministrazione comunale insieme al Centro commerciale naturale di Altopascio e con il supporto di Conad, prende il via alle 11 nel Parco Aldo Moro e in quello delle Mura Castellane, dove, fino alle 19.15, sarà possibile provare le diverse attività sportive. Dalle 15 si potrà inoltre partecipare a tornei aperti a tutti e assistere a dimostrazioni sul campo per poi, dalle 16.45, essere spettatori delle esibizioni delle diverse associazioni sportive presenti. Si continua alle 19.15 con la sfilata delle associazioni per il centro storico fino a piazza Ricasoli dove, alle 19.30, si terrà la cerimonia di premiazione dei meriti sportivi, ossia il riconoscimento istituito dal Comune per tutti quegli atleti che si sono distinti nel corso del 2022/2023. Non è festa senza musica e buon cibo: sempre in piazza Ricasoli, dalle 20, sarà possibile cenare in compagnia con le prelibatezze degli stand di street food organizzati dagli stessi commercianti per poi, alle 21.15, divertirsi e cantare sulle note delle intramontabili hit degli 883 con lo spettacolo-concerto di “Secondo Tempo”, a cura della tribute band di Max Pezzali.

Ad anticipare il tutto, domani, mercoledì 6 settembre alle 21.15 in piazza Ospitalieri, ci sarà “Aspettando l’Open: sport e cultura”, una serata di confronto sui principi e i valori dello sport. Rispetto, spirito di squadra, fair play e attività sportiva come valore formativo saranno solo alcune delle tematiche della serata che prevede un monologo teatrale sullo sport a cura di Dimitri Galli, a cui seguirà un confronto sulla “Carta etica dello sport della Regione Toscana”, con il giornalista Paolo Bottari e l’assessore all’istruzione e allo sport Valentina Bernardini.