Maltrattamenti su Francesca De Andrè: divieto di avvicinamento per l’ex fidanzato lucchese

L’ex fidanzato Giorgio Tambellini, figlio di una nota famiglia lucchese, non potrà avvicinare a Francesca De André, nipote del cantautore Fabrizio, finita al pronto soccorso dell’Ospedale S. Luca con 21 giorni di prognosi per i maltrattamenti e le botte ricevute in un residence di Lammari.

A carico del 38enne, figlio di un imprenditore lucchese, la Procura aveva aperto un fascicolo per l’ipotesi di lesioni personali e maltrattamenti in seguito ai fatti, diventati oggetto di indagine per i carabinieri, avvenuti lo scorso 21 Aprile e resi noti dalla stessa De André in un’intervista al settimanale “Chi“.