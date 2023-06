MALTRATTA LA MOGLIE PER ANNI – FINISCE AGLI ARRESTI

Una volta l’ha anche scaraventata fuori dall’auto e abbandonata per strada

Un 43enne originario di Siena è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie,

In particolare, il provvedimento restrittivo è scaturito dalle indagini svolte dai Carabinieri di Siena che avrebbero fatto emergere uno scenario particolarmente grave, caratterizzato da continue sopraffazioni, offese, minacce e lesioni personali che la donna era costretta a subire.