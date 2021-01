Maltempo: vento fino a 68 km/h Pietrasanta, due alberi caduti e piccoli smottamenti in collina

Le forti raffiche di vento che hanno raggiunto punte fino a 68 km/h unite alla pioggia incessante (66 mm in 24 ore) hanno provocato la caduta di due alberi in via Setteponti e via Nizza a Fiumetto nel Comune di Pietrasanta. Al momento della caduta nessun mezzo era fortunatamente in transito.

Nella caduta i due alberi hanno invaso la carreggiata e danneggiato i cavi della linea telefonica. Una delle due piante, un platano, è stramazzata sulla recinzione di un’abitazione dove al momento non era presente nessuno. Prontamente interdetta dalla Polizia Municipale la circolazione per consentire le operazioni di rimozione dei due alberi che provengono da terreni privati. Sul posto è arrivato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti per seguire gli interventi coordinati dagli uffici comunali e dalla Protezione Civile che stanno continuamente monitorando la situazione.

Si registrano anche alcuni piccoli smottamenti sulle strade collinari che non hanno però reso necessaria la chiusura della circolazione. L’amministrazione comunale di Pietrasanta invita i cittadini alla massima prudenza.

Scarica immagini video maltempo https://we.tl/t-X41YOe3A8I