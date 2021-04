Maltempo, riaperta la Lodovica, resta chiusa la strada per Molazzana fra Monteperpoli e Montaltissimo

VALLE DEL SERCHIO – Le piogge e i temporali che ieri pomeriggio si sono abbattuti su tutta la provincia di Lucca hanno provocato frane e danni soprattutto in Valle del Serchio. La SR 445 della Garfagnana è rimasta chiusa fino all’una di notte a Valdottavo. Ci vorranno giorni invece per riaprire la comunale per Molazzana a Monteperpoli.

Le piogge scese in abbondanza di questi giorni hanno creato anche in valle del serchio alcune situazioni di criticità. Nel tardo pomeriggio di Lunedì 12 Aprile sulla Provinciale Lodovica, all’altezza di Valdottavo, un movimento franoso ha interessato tutta la carreggiata, con la chiusura della strada e la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. Sul posto, oltre al personale della provincia, un team di rocciatori che dopo alcune verifiche e piccoli interventi hanno permesso la riapertura della viabilità pochi minuti dopo l’una di notte. Altro movimento franoso si è registrato nel comune di Molazzana, esattamente sulla strada comunale per Molazzana tra Monteperpoli e Montaltissimo; la frana si è staccata sotto la strada ed ha interessato quasi tutta la carreggiata. Si tratta infatti di una situazione piuttosto critica; prima di tutto ci sarà da mettere in sicurezza la strada per la riapertura e questo avverrà grazie ad un intervento di somma urgenza; poi sarà necessario un lavoro programmato per mettere definitivamente in sicurezza la strada con una certezza: la chiusura di questo tratto avrà effetti molto critici per tutta la comunità. Nei prossimi giorni sono previsti vari sopralluoghi proprio con lo scopo di accelerare i primi interventi e diminuire il più possibile i disagi alla popolazione

fonte noitv