Maltempo: pioggia e disagi, eseguiti interventi di pulizia dei canali in via Troscia-via Stivale

Dopo il canale di via Stivale, eseguito anche l’intervento di pulizia del fosso di via Troscia. Le forti precipitazioni dell’ultimo weekend avevano provocato nuovamente l’allagamento dei due sottopassi ferroviari che collegano via Stivale e via Troscia con conseguenti disagi ai residenti.

Per liberare il sottopasso dalla acqua che aveva costretto il Comune di Pietrasanta a chiudere per alcune ore la viabilità, erano intervenute le associazioni della protezione civile con pompe e mezzi. Intervento durato per tutta una notte e che aveva consentito di ripristinare la viabilità. Sul posto erano intervenuti l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci insieme al dirigente, Valentina Maggi, al coordinatore della Protezione Civile, Giuliano Guicciardi e al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi, che avevano assicurato un pronto intervento. E così è stato. Il canale è stato ripulito tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre con un intervento lampo da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. “Stiamo valutando – spiega Marcucci – un accesso alle due strade che di fatto rimangono separate ed irraggiungibili dai mezzi di soccorso. Credo che sia necessario iniziare seriamente ad una soluzione per i residenti”.