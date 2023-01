Maltempo, il codice giallo si estende a tutta la Toscana

Scritto da Alessandro Federigi, domenica 8 gennaio 2023 Una perturbazione di origine atlantica, in transito tra oggi e domani sulla Toscana, porterà piogge diffuse, anche con temporali, venti forti e mareggiate. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha quindi aggiornato il codice giallo emesso ieri, che riguardava il solo nord-ovest della regione.

Per rischio idrogeologico del reticolo minore lo stato di vigilanza riguarderà, dal pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, fino alle 11 di domani, lunedì 9, tutto il territorio regionale. Temporali forti, dal tardo pomeriggio di oggi fino alle 8 di lunedì, saranno possibili sulla costa e nelle zone a ridosso delle stesse aree costiere.

I venti, provenienti oggi da sud/sud-ovest e previsti in rotazione nel corso della giornata di domani da ovest/nord-ovest, saranno forti soprattutto su costa e Arcipelago e sui crinali appenninici, con raffiche localmente fino a 100 chilometri all’ora.

Per le mareggiate, il codice giallo sarà in vigore per tutta la giornata di lunedì e interesserà tutta la costa e le isole dell’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo.