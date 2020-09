MALTEMPO E CROLLO TERMICO NEL WEEEKEND, E’ INIZIATO IL CAMBIO STAGIONALE

E’ chiaro che la massa d’aria fredda dalla Groenlandia verrà mitigata dal mare molto caldo di questo periodo! Potrebbe arrivare anche la prima neve sulle Alpi e non solo. Forse in calo fino a quote comprese tra i 1000 e i 1500 metri, in base agli ultimi aggiornamenti. Non si tratta di quote così rare nell’ultima decade di settembre, almeno sino a non molto tempo fa. Bisogna dire però che era parecchio tempo che non si vedeva una discesa fredda simile nel mese di settembre. Ora bisogna solo attendere… Vedremo quanto sarà incisiva questa discesa fredda

fonte meteo natura