Maltempo, codice giallo per vento e mareggiate giovedì 7 aprile

Scritto da Redazione, mercoledì 6 aprile 2022Forte vento di libeccio è previsto in rinforzo dal pomeriggio di domani, giovedì 7 aprile. Per questi motivi la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 18 di domani, giovedì 7 aprile, fino alla mezzanotte dello stesso giorno sulla costa settentrionale e sull’Alto Mugello.

In particolare sul centro nord della regione sono attese forti raffiche su Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e versanti sottovento all’Appennino.

Moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mari agitati in serata al largo a nord di Capraia e sulla costa settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo