Codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22 novembre, per l’intera giornata di domani, martedì, sulla costa centro meridionale della Toscana e sulle pianure allo sbocco della valli appenniniche, tra Valdarno e Valle dell’Ombrone pistoiese.

Lo ha emesso la sala operativa unificata della protezione civile in seguito al sostenuto flusso di Grecale che arriverà anche sulla nostra regione.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.