Malore nella prima mattinata di oggi per una turista bergamasca classe 1968. La donna partita dopo colazione da Monterosso in direzione Vernazza, ha avvertito un malore pochi minuti dopo la partenza fino al punto di svenire. Dopo essersi ripresa continuava a star male. Per questo sono interventi soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco. I parametri vitali erano buoni, ma è stata accompagnata nella zona di atterraggio dell’elicottero. Qui la pubblica assistenza di Monterosso all’ospedale della Spezia in codice giallo.