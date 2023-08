“Mai Soli”, sportello gratuito per il contrasto al bullismo

“Mai Soli”, sportello gratuito per il contrasto al bullismo



Uno sportello gratuito di ascolto per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo: a raccogliere “ufficialmente” la proposta dell’associazione “Riaccendi il Sorriso” al Comune di Pietrasanta è stato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, sabato scorso dal palco del “Caffè” della Versiliana, dopo incontri e sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti, insieme all’assessore al sociale Tatiana Gliori, per mettere a punto ogni necessità.

“I dati che abbiamo, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatri, sono allarmanti – spiega Rosaria Sommariva, presidente di “Riaccendi il Sorriso” – all’età di 14 anni, il 45% dei ragazzi usa il cellulare più di 6 ore al giorno e il 47,3% manifesta una crisi di ansia e di collera quando non può utilizzarlo, con sintomi di vera e propria astinenza”. Non meno preoccupante è la fotografia degli episodi di violenza fra minori: “Dati Moige – prosegue Sommariva – stimano al 54% e al 31% la percentuale dei giovanissimi vittime, rispettivamente, di bullismo e cyberbullismo, quest’ultimo concretizzato attraverso offese verbali e digitali, violenza fisica e psicologica, diffusione di immagini e video che conducono al ritiro sociale e all’insorgenza di depressione, ansia, disturbi dell’umore, del comportamento alimentare e autolesionismo”.

In scia a questo “male oscuro” figlio dei tempi moderni e al progetto pilota “Sconnessi in salute” portato avanti dall’associazione con Regione Toscana, Ufficio Scolastico provinciale Territoriale, associazione Medici Pediatri, Coni regionale e Polizia Postale, è nata l’idea dello sportello “Mai Soli” che, come sottolinea l’assessore Gliori, “dovrà configurarsi come un punto sicuro non solo per la parte offesa, quindi chi subisce atti di bullismo, ma anche per il bullo e i “testimoni”, dai genitori alle istituzioni e tutti coloro che sono a conoscenza di situazioni a rischio. Perché le situazioni che richiedono aiuto sono diverse e vanno ascoltate e supportate nel modo e con gli strumenti più adatti alle singole specificità”.

Per accogliere lo sportello è stato individuato un ufficio al secondo piano del palazzo municipale, in piazza Matteotti; si sta lavorando per offrire un’apertura sia in presenza, una volta a settimana e in orario pomeridiano, sia in modalità a distanza. Le attività andranno all’accompagnamento psicologico, in tutti quei passaggi richiesti per denunciare un atto di violenza, a informazioni psicoeducative per le famiglie; i colloqui, organizzati anche nella programmazione oraria in modo da non far incontrare mai gli utenti, saranno curati da professionisti, dottori psicologi che operano nell’ambito delle tematiche adolescenziali e del supporto genitoriale.

Per informazioni e appuntamenti si possono contattare gli operatori che saranno a disposizione presso lo sportello “Mai Soli”, Giada Boschetto (366 3597492 – anche Whatsapp – e boschettogi@gmail.com) e Alessandro Caraglio (392 2873383 – anche Whatsapp – e alessandro.caraglio@gmail.com) .

La gestione del punto di ascolto sarà a completo carico dell’associazione “Riaccendi il Sorriso”, senza costi per l’amministrazione comunale ed entrerà in funzione a breve, non appena espletate le ultime pratiche tecniche.