“Mai piu’” – Monologo di Chiara Gistri per la Casa delle Donne, alle Scuderie Granducali a Seravezza

“Ultimo appuntamento lunedì 29 novembre con gli eventi di sensibilizzazione dedicati alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Debutta a teatro a Seravezza il monologo dal titolo “MAI PIU'” interpretato da Chiara Gistri creato in collaborazione con il Centro Antiviolenza l’Una per l’Altra della Casa delle Donne di Viareggio, scritto da C. Gistri, Elodie Lebigre , Stefano Florio, con la regia di Elodie Lebigre, Stefano Florio e l’Illustrazione di Matteo Raciti.

Il monologo la mattina alle ore 11.00 sarà dedicato all’Istituto di Istruzione Superiore G.Marconi di Seravezza mentre il pomeriggio alle ore 17.00, con ingresso gratuito ma muniti di greenpass, lo spettacolo si terrà per la cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi.

La rappresentanzione tratta di un argomento delicatissimo, quello della violenza sulla donna, ma nel mondo della giovinezza. Quando i pericoli, soprattutto quelli invisibili, ti sembrano lontani, molto lontani. Soprattutto quando il pensiero dominante è che – non ti preoccupare, alla fine è normale-. Si ricorda che all’interno dell’istituto d’istruzione superiore G.Marconi è aperto uno Sportello di contrasto alla violenza aperto sia alle ragazze che ai ragazzi. Ci tengo a ringraziare il Centro antiviolenza di Viareggio, il Dirigente scolastico e la psicologa e le professoresse che suogono molto i ragazzi nelle loro attività” dice Vanessa Bertonelli Assessora alle Pari opportunità del Comune di Seravezza.