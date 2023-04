Mai così tanti lavori pubblici a Viareggio, mai un bilancio così solido, mai una maggioranza così libera, compatta e decisa, mai così tanto lavoro in silenzio. Un servizio vero per la comunità, senza accettare pressioni e ricattini da nessuno, obiettivi chiari, metodi democratici e trasparenti per raggiungerli.

Insomma un modo nuovo di amministrare Viareggio che disturba quelli che portarono al dissesto la città e che ora rabbiosi e astiosi non perdono occasione di vomitare la loro bile contro chi ha risanato la città e fatta ripartire.

Questo loro liso e vecchio modo di fare politica, che offende e mente, contrasta e stride davvero nella nostra nuova Viareggio che vuole bellezza, speranza e felicità.

Siamo certi che i musi lunghi dei livorosi spariranno di fronte ai nostri sorrisi.

GIORGIO DEL GHINGARO