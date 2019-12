Magie di Natale fa tappa a Piano di Mommio

Appuntamento domenica 22 dicembre con i mercatini natalizi

Tornano domenica 22 dicembre le “Magie del Natale”. Sarà Piano di Mommio in questa occasione ad essere “avvolta” da una calorosa atmosfera natalizia e ad accogliere il pubblico che potrà aggirarsi tra il mercatino dell’artigianato locale, golosi stands e molto ancora. Si troveranno stand che propongono oggetti per decorare la casa e l’albero di natale, articoli di artigianato, giocattoli, accessori per il presepe, ma anche quadri, composizioni floreali e tanto altro.

Quarto ed ultimo appuntamento per Magie di Natale, la manifestazione diventata ormai un appuntamento fisso per le festività natalizie a Massarosa e che domenica scorsa ha registrato un tutto esaurito nel capoluogo. “Le Magie di Natale – spiega l’assessore al turismo Michela Dell’Innocenti – sono un appuntamento pre-natalizio da non perdere. L’edizione 2019 di “Magie del Natale”, pur nelle ristrettezze economiche a cui il Comune deve far fronte, offrirà a tutti un programma variegato ed interessante”.

“Un ringraziamento – aggiunge l’assessore alle attività produttive Pietro Bertolaccini – ai commercianti della zona e alle associazioni di volontariato che collaborano all’evento”.