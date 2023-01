madre e figlia dedite all’esoterismo, trovate morte in casa

Roma, madre e figlia dedite all’esoterismo, trovate morte in casa: rintracciato a Lecce l’ex-fidanzato sciamano

Quando gli agenti del commissariato Primavalle sono entrati nell’appartamento del Trionfale a Roma, hanno trovato i due corpi, già in avanzato stato di decomposizione. La morte infatti da un primo esame pareva avvenuta nei giorni di Natale o ancor prima. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il figlio e fratello della due donne che da giorni non aveva notizie di loro

Sarà invece, sentito la prossima settimana dagli inquirenti l’ex fidanzato di Luana Costantini, la donna di 54 anni trovata morta in un appartamento di Monte Mario a Roma assieme alla madre, Elena Bruselles, 83 enne. Paolo Rosafio, che fino a poco tempo fa coabitava nell’abitazione delle due donne, è stato rintracciato dagli inquirenti a Lecce e presto sarà convocato da chi indaga con l’obbiettivo di fare chiarezza su quanto avvenuto nell’appartamento di via Giulio Salvatori.

Ad allertare le forze dell’ordine era stato il figlio e fratello della due donne che da giorni non aveva notizie di Elena e Luana. In base a quanto accertato il decesso dell’anziana risalirebbe ad almeno un mese fa, mentre quello della figlia sarebbe più recente, forse di qualche settimana fa. L’anziana donna, che era affetta da Alzheimer, è stata trovata sul letto, mentre il corpo della figlia in una altra stanza dell’abitazione. Sui cadaveri delle due non è stato riscontrato alcun segno di violenza, ma gli inquirenti hanno disposto le autopsie e potrebbero essere effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici. L’immobile, che era in stato di abbandono, è stato posto sotto sequestro per effettuare una serie di rilievi.

Luana Costantini faceva parte di una setta esoterica. Aveva due profili Facebook: uno è inattivo da anni. Sull’altro pubblicava articoli e post a tema esoterico. E parlava delle attività social di Cubytrix, una comunità del paranormale che sponsorizza corsi di magia e tantra nero. Vendendo rune, antiche lettere di alfabeti germanici o celtici che servono per oracolare e divinazione cioè, predire il futuro e tavole ouija, delle tavolette con lettere e cifre per le comunicazioni medianiche, che servono per comporre le risposte di fantasmi o demoni, nelle sedute spiritiche. Il fondatore si fa chiamare Shamano Shekhinà Shekhinà. Il suo vero nome? Paolo Rosafio, proprio l’ex fidanzato di Luana.

Rosafio aveva frequentato Costantini per due anni e mezzo. Poi è tornato a Lecce. Ma ha lasciato alcuni suoi vestiti nell’appartamento al Trionfale. Con Luana condivideva la passione per occultismo ed esoterismo. Dopo il suo arrivo, secondo i racconti dei vicini, Luana Costantini aveva chiuso i rapporti con i fratelli.

Un occultista ed esoterista molto conosciuto nella capitale oggi ha rilasciato interviste sul caso. Vi si legge che lui si aspettava la morte di Luana (ma percheè aveva avuto una “visione” o perché sospettava qualcosa?): «So che si farà fatica a crederlo, ma in quella casa abbiamo assistito a più di un avvenimento di possessioni e manifestazioni. – afferma il “mago” – Molte cose che vedevamo non erano normali. Luana aveva due quaderni nel cassetto dove c’è il drago bianco. La verità sta lì». Secondo la sua testimonianza, già il 24 Dicembre, quando è passato l’ultima volta in casa delle due donne per gli auguri di Natale, Elena Bruselles stava molto male: «Mangiava una sola volta al giorno all’ora di pranzo. La cena non riusciva a farla perché non aveva le forze. Le portava qualcosa la figlia».

Ma, a parte la magia, è una testimonianza importante che se confermata, ci dice che alla vigilia di Natale, le due donne erano ancora in vita.

Il presunto occultista sostiene che tutto parta dalla setta Cubytrix: «C’è qualcosa in quella casa. Tutto è iniziato il 31 Ottobre. E da allora è come se qualcosa ogni giorno volesse prevalere sull’armonia. Sono aumentate le liti, i malesseri, le morti. Saltava anche la corrente». La notte di Halloween erano in 4: c’erano l’occultista, Luana con il fidanzato e un’altra ragazza. «Dopo il 31 Ottobre ha iniziato ad avere atteggiamenti strani. Sbatteva i denti con furia. Non mangiava, distorceva le ossa. Molte volte la trovavi a sbattere. Sentiva dolore a tutte le ossa e zoppicava. Tutto è iniziato con una semplice insonnia, poi sono arrivate le infiammazioni alle parti intime. Io e Paolo siamo andati via da quella casa proprio per i comportamenti abbastanza strani e inquietanti di Luana».

Secondo il presunto occultista Luana Costantini ha anche assunto cocaina. «Dopo la morte (forse un lapsus? Intendeva dire: la malattia? ndr) della madre si è lasciata andare. Ha chiamato uno spacciatore ed ha pippato fino al crollo», sostiene: “Prima si era isolata completamente dagli altri. Diceva che stava male. Ha provato a contattare il giudice per l’affido di sua madre. Ma nessuno l’ha mai ascoltata. Io le volevo bene. Quando sono rimasto senza casa, lei mi ha ospitato senza farmi pagare l’affitto. Sono riuscito a trovare una sistemazione e dopo un mese e mezzo me ne sono andato».

d.v.