Madonna del Sole, si scopre la venerata immagine  Tre giorni di festeggiamenti a Pietrasanta

Tre giorni di celebrazioni ed eventi solenni per celebrare la Madonna del Sole. Pietrasanta, e la Versilia, festeggiano la santa patrona della città a cui sono attribuiti miracoli e un atteggiamento di salvaguardia da carestie e peste con lo scoprimento della venerata immagine risalente alla seconda metà del 1300 custodita all’interno dello spettacolare Duomo di San Martino nel centro storica della Piccola Atene.

Promossa dalla propositura e collegiata di San Martino con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, settembre è diventato nel corso del tempo il mese della Madonna del Sole. Sono tanti i fedeli, non solo della Versilia, che arrivano a Pietrasanta per pregare e per partecipare alle funzioni religiose, ascoltare concerti e cogliere l’occasione per il pellegrinaggio tra le storiche pievi ed i sacri luoghi cittadini.

I festeggiamenti si aprono lunedì 6 settembre con l’omaggio musicale a Maria con il concerto d’organo di Elena Ceragioli e la voce di Omar Bresciani (inizio alle ore 21.30). Lo scoprimento della sacra immagine è in programma martedì 7 alle ore 21.30 preceduto dal Canto del Vespro della Madonna mentre mercoledì 8 ci saranno la Santa Messa (ore 10.30), la recita dell’Angelus (ore 12.00) e la Solenne Concelebrazione presieduta dell’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto al cui termine è previsto il ricoprimento dell’immagine.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts