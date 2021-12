Macedonia di frutta invernale, la versione adatta alla fredda stagione: la ricetta

Macedonia di frutta invernale, una versione perfetta da gustare con la stagione fredda. Ecco la ricetta veloce e semplicissima.

La macedonia si sa, è amata da tutti, e d’estate è davvero un must da servire a tavola, ma anche da portare in spiaggia o in ufficio.

Anche d’inverno però, la macedonia è ottima, visto la grande varietà di frutta invernale che si presta bene ad essere mescolata con altra. Buonissima e dolcissima, la macedonia di frutta invernale vi conquisterà al primo assaggio e non potrete più farne a meno!

L’aggiunta del limoncello, rende il gusto intenso e particolare, ma se dovete prepararla per i bambini o non gradite il sapore, potete anche evitare di metterlo. Fondamentale invece il succo di limone, che aiuta la conservazione della frutta.

Andiamo quindi a vedere gli ingredienti e il procedimento per realizzare questa macedonia in modo semplice e veloce.

Macedonia di frutta invernale, ingredienti e procedimento

La macedonia si conserva in frigorifero per 2 giorni al massimo. Al posto del limoncello, possiamo usare anche il Porto, il Marsala o il Grand Marnier.

INGREDIENTI (dosi per 4 persone)

2 mandarini

1 banana

1 mela

1 kiwi

1 melograno

Il succo di 1 limone

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di limoncello

PROCEDIMENTO (circa 10 minuti+ 3o minuti di riposo in frigorifero )

Per preparare la nostra macedonia invernale iniziamo pulendo e sbucciando la banana, la mela ed il kiwi, poi tagliamoli a pezzi e mettiamoli insieme in una ciotola.

Prendiamo ora il melograno, sgraniamolo, e uniamolo nella ciotola. In ultimo sbucciamo e riduciamo in spicchi i mandarini, aggiungendo anche loro al resto della frutta. Irroriamo ora il tutto con il succo filtrato di un limone, aggiungiamo lo zucchero e il limoncello e mescoliamo.

Quindi mettiamo in frigo la macedonia di frutta invernale per almeno una mezz’ora, per poi tirarla fuori prima di servirla.

