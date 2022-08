MACCHERONI ALLA GARFAGNINA O PASTA STRAPPATA

in Garfagnana usa molto, se la pasta la fanno le persone anziane, strapparla a mano dopo averla stesa più o meno finemente come usanza, ma spesso è una pasta rustica e semplice, la possono fare tutti, anche chi non l’ha mai fatta.

Ingredienti per 4 persone: 600 g di farina bianca, acqua e sale. Per il condimento: ricotta e pecorino grattugiato.

Si impasta una farina macinata a pietra, tipo uno un pò rustica, al solito modo e si lascia riposare un’ora, quindi si stende grossolanamente col mattarello e si strappa a pezzi con le mani, che vengono gettati in acqua bollente. Si tirano fuori dopo pochi minuti col mestolo forato e si condiscono a strati in una zuppiera con ricotta e pecorino.

E’ una pasta povera, della tradizione, si può aggiungere anche un uovo all’impasto se volete e del burro di ottima qualità a condire, oppure sugo di carne e funghi secchi, burro e noci, sughi rustici e saporiti.

FONTE EZIO LUCCHESI