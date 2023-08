Ma quanto sono buone le cosce di pollo impanate in friggi..

Ma quanto sono buone le cosce di pollo impanate in friggi??Non fritte ma sembrano fritte sia d’aspetto che di sapore ho fatto una precottura a vapore di circa 15 minuti, poi ho fatto raffreddare le cosce e le ho infarinate, passate nell’uovo e nel pangrattato (uovo e pangrattato due volte). Le ho tenute una mezz’ora in frigo e poi messe in friggitrice a 180° per 20 minuti, girandole a metà cottura

FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE