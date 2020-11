Non è facile per nessuno rinunciare ai rapporti con gli amici, i fidanzati/e, la visita ai propri nonni, una serata spensierata in un locale. Ma soprattutto non è facile per le attività che devono chiudere e per le tante imprese che stanno affrontando un periodo davvero difficile. Capisco bene le ansie, i timori, la rabbia.

Ma nessuno di noi molla. Borgo a Mozzano vincerà anche questa sfida.

Passeremo anche questa, ne sono sicuro. Con qualche livido, con qualche cicatrice, ma ancora in piedi. Come sempre. Non sarà facile, saranno tempi agitati, ma adesso va affrontato il presente con determinazione, attenti e responsabili ma senza avere paura.