.MA LA NOTTE SI’!’: IL 16 E 24 LUGLIO GLI INCONTRI CON DANIELA LUCANGELI E ENRICO GALIANO

Due nuovi importanti appuntamenti per la rassegna ‘Percorsi di Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze’ promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Consulenza per la Famiglia che si svolgeranno nel mese di luglio nell’ambito della manifestazione ‘…Ma la notte sì!’ promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group. Domenica 16 luglio alle ore 21.30 nell’area verde situata sul retro del Palazzo Comunale si terrà l’ incontro ‘Emozioni in parole e musica: la scienza che c’è sotto’ con la partecipazione della professoressa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento e di Lorenzo Tozzi, compositore e cantautore. Un’ iniziativa che fa parte del progetto ‘Scienza servizievole in cammino’ in collaborazione con Hearth4Children e Mind4Children, Spin off dell’Università di Padova.

Il secondo appuntamento intitolato ‘Geografia di un dolore perfetto’ con lo scrittore Enrico Galiano è in programma lunedì 24 luglio, sempre alle 21.30 nell’area verde retrostante la sede comunale. Al termine dell’incontro ci sarà un firma copie dell’autore. Gli incontri sono ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.