M5S – Molto trascurati i cimiteri di Seravezza

Sono molti i cittadini che in questi anni ci segnalano la trascuratezza dei Cimiteri di Seravezza, La Cappella, Basati, Querceta, Cerreta San Antonio e Cerreta San Nicola. Dai vialetti mai sistemati del Cimitero di Seravezza, a l’erba che non viene mai tagliata con regolarità, a piccoli lavori di sistemazione che non vengono effettuati, lasciando un’aspetto non curato del luogo in tutti i cimiteri che non è tollerabile. Anche la proposta fatta dal Movimento 5 Stelle Seravezza, di eliminare il giorno di chiusura settimanale, con il semplice cambio della programmazione dei cancelli automatici e pertanto senza costi eccessivi, in modo da garantire la visita in occasione di eventuali ricorrenze e per chi libero da lavoro il lunedì, non è stata accolta da un’amministrazione comunale sempre più lontana dai cittadini. Una richiesta di attenzione ai nostri cimiteri, che molti cittadini hanno manifestato, con continuità in questi anni, organizzando raccolta firme, pulizia di volontari e iniziative di richiamo all’attenzione del problema.