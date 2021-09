M5S e amministrative a Seravezza – “Purtroppo ci sono persone che non sono legittimate a parlare a nome del M5S”

Purtroppo il rilievo che la stampa dà a persone che non sono legittimate a parlare a nome del Movimento 5 Stelle , ci costringe a chiarire alcuni passaggi in merito al percorso che abbiamo intrapreso per le amministrative a Seravezza .

All’interno del Movimento, fino alla definizione dell’organizzazione declinata nel nuovo statuto, esistono figure legittimate democraticamente per compiere un ruolo di raccordo tra i territori e la direzione centrale.

In accordo quindi con l’indirizzo politico nazionale, si è deciso di costituire un’alleanza programmatica a sostegno della candidatura a sindaca di Valentina Salvatori.

Questo percorso è pienamente supportato dal Movimento 5 Stelle che, anzi, ne è protagonista; ringraziamo i facilitatori regionali Luca Lauricella e Tommaso Pierazzi per il grande lavoro svolto e diamo pieno sostegno al senatore Gianluca Ferrara: in questi giorni sono stati bersagli di attacchi di persone che probabilmente non hanno più nulla a che fare col Movimento .

Con grande slancio ed entusiasmo, ci impegneremo in questa avventura che ci potrà portare ad amministrare uno splendido territorio come Seravezza.

Alfonso Bonafede, Riccardo Ricciardi, Francesco Berti, Luca Migliorino, Chiara Gagnarli, Gianluca Ferrara, Silvia Noferi, Irene Galletti