M5S – Attivisti e portavoce consiglieri certificati non approvano la decisione del Senatore Ferrara di appoggiare le liste locali del Partito Democratico alle prossime elezioni

Ad ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni politiche amministrative, in alcune località o in alcuni municipi delle città metropolitane, dove non è stata presentata nessuna lista del MoVimento 5 stelle.

In molti di questi casi, nessun intervento al di fuori dei territori o del municipio, nessuno scandalo, nessuna pressione o imposizione dall’organizzazione nazionale del MoVimento 5 Stelle.

Nel comprensorio della Toscana Nord-Ovest, ci saranno le elezioni politiche amministrative, nel comune di Massarosa e nel comune di Seravezza, con Portavoce consiglieri comunali attualmente in carica, democraticamente eletti dai cittadini.

Nel prossimo anno, intorno a maggio 2022, dovrebbero svolgersi le elezioni politiche amministrative nel comune di Forte dei Marmi e nel comune di Camaiore.

Nell’anno 2023, probabilmente sempre nel mese di maggio, dovrebbero svolgersi le elezioni politiche amministrative nel comune di Pietrasanta.

I Portavoce consiglieri comunali attualmente in carica, insieme agli Attivisti Certificati del territorio, sono stati estromessi dalle decisioni politiche, e dall’eventualità di realizzare degli accordi con altre forze o composizioni politiche.

Nel mese di agosto 2021, sia a Massarosa che a Seravezza, sono stati raggiunti ed imposti degli accordi politici, direttamente dal Senatore Ferrara, con le facilitazioni interne di Luca Lauricella e Tommaso Pierazzi, per un indirizzo politico forzato ed univoco.

Nel comune di Massarosa sono stati scelti alcuni Attivisti, ed estromessi altri, mentre a Seravezza ha imposto una candidatura non concordata con la rappresentanze del territorio, per sostenere una lista apparentata al Partito Democratico.

Questo atteggiamento da vecchia politica, ha visto creare un accordo senza avere alla base un programma condiviso e discusso con gli Attivisti del territorio.

Anche la giustificazione, di perseguire quelle che sono le indicazioni degli apparentamenti del governo nazionale, non è una regola attuabile sui territori, perché queste devono concretizzarsi “laddove è possibile” – (cit. Avv. Giuseppe Conte).

Nelle cronache delle vicende gestite direttamente e personalmente dal Senatore Ferrara, tristemente dobbiamo ricordare lo spaccamento del gruppo di Attivisti del comune di Viareggio, con il risultato che Viareggio non ha più un Portavoce consigliere comunale, poi successivamente è riuscito a dividere anche il gruppo di Attivisti del comune di Massarosa, arrivando addirittura a far espellere il Portavoce consigliere comunale democraticamente eletto, Dott. Vasco Merciadri, perché non in linea con gli indirizzi personali del Senatore Ferrara, ed oggi vorrebbe rilegare in un angolo, il gruppo di Attivisti del comune di Seravezza.

Il comportamento del Senatore Ferrara, anziché unire gli Attivisti nel comprensorio della Versilia, di Viareggio, di Massarosa e degli altri territori limitrofi, ha effettuato invece una selezione personale di fedeli amici, costituendo il suo personale entourage.

Gli Attivisti Certificati della Versilia, forti anche della storia di Attivismo sui territori, dispensando a titolo totalmente gratuito tempo e risorse finanziare, chiedono un interessamento dell’Avv. Giuseppe Conte, Presidente neo eletto del MoVimento 5 Stelle, perché intervenga a bloccare questa deriva autoritaria, autoreferenziale e anti-democratica del Senatore Ferrara, richiamandolo al rispetto della volontà degli Attivisti e dei Portavoce consiglieri comunali, legittimamente e democraticamente eletti dai cittadini.

Riteniamo tutto questo intollerabile, perché significherebbe un radicale cambiamento nelle basi fondanti di quel MoVimento 5 Stelle, nato con l’idea di divenire sinonimo di “Democrazia diretta e di Cittadini nelle Istituzioni”.