Lutto nel quartiere Torcicoda, a Seravezza, muore Anna Vietina

Anna se la ricorderanno tutti, una donna dedita alla famiglia e al lavoro, sempre attenta alle esigenze del prossimo. Originaria di Giustagnana, era scesa da ragazza per lavoro e poi aveva sposato quello che sarebbe stato il suo compagno per la vita, Paradiso Giannini, e si erano trasferiti in Torcicoda, dove hanno trascorso tutta la loro vita.

Anna sapeva farsi voler bene da tutti, era sempre pronta a dare una mano, purtroppo, due anni fa, aveva perso il marito, proprio nel momento in cui si diffondeva la pandemia, e questa perdita non l’aveva mai superata, nonostante l’affetto dei figli, Maria Emilia e Giancarlo, e quello dei nipoti e pronipoti, infine quell’intervento al cuore che le è stato fatale.

Anna si trova nella chiesetta del suo quartiere, Sant’Antonio, dove oggi, alle ore 16.00, avrà luogo la Santa Messa.

Nella foto, uno degli ultimi momenti felici della coppia.