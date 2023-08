Lutto nel mondo del ciclismo per la morte a 64 anni di Cesare Cipollini

Lutto nel mondo del ciclismo per la morte a 64 anni di Cesare Cipollini

Fratello maggiore di Mario nel 2019 aveva subito un trapianto di cuore. Lascia compagna e tre figli

Da dilettante era stato un vero fenomeno.

Nato a Belfort, in Francia, il 16 Dicembre 1958 era il fratello maggiore di Mario. Lascia la compagna e tre figli, il più piccolo – Edoardo – è uno dei più promettenti juniores in Italia. Nel febbraio 2019, a Bologna, era stato sottoposto a trapianto di cuore.

Dopo un’ottima carriera da dilettante era passato professionista nel 1978 con la Magniflex Torpado. In carriera si è aggiudicato il Giro dell’Emilia del 1983 e ottimi piazzamenti in grandi classiche come la Coppa Bernocchi e il Trofeo Laigueglia.

Cesare da giovane era un corridore fenomenale. Venne convocato in Nazionale per il quartetto su pista ai Giochi di Montreal 1976 nonostante lui fosse ancora juniores. Con Sandro Callari, Rino De Candido e Giuseppe Saronni segnò anche il record del mondo (4’24″00) prima di chiudere in 8a posizione. L’anno dopo, da dilettante nella Fracor, corse senza compagni ma vinse lo stesso due corse: Firenze-Viareggio e Giro delle Tre Province. Passò professionista nel 1978, prima dei ventuno anni a cui la federazione italiana permetteva il passaggio e grazie a una deroga della federazione stessa (ottenuta oltre che da lui solo da Giuseppe Saronni l’anno prima), con la Magniflex-Torpado. Vinse il Giro Dell’Emilia del 1983 e due tappe della Vuelta Mendoza, in Argentina. Chiuse la sua carriera nel 1990 con la Italbonifica.

Nel 2019 aveva subito un trapianto di cuore al policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Alla compagna ed ai figli le più sentite condoglianze della Redazione e dell’Editore.